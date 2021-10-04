個性溫和人見人愛的「饅頭」已於近日順利康復被民眾認養，找到一個溫暖的家。（動保處提供）

熱心民眾救援送交1隻混種成貓到新北市政府動保處，牠的左前腳有肱骨斜斷面骨折，經過獸醫評估後進行手術治療及術後照顧，新北中和動物之家歷經3個月收容照顧牠，剛好橫跨全國三級警戒起迄期間，牠在獸醫師X光評估骨折已癒合，個性溫和人見人愛的「饅頭」已於近日順利康復被民眾認養，找到一個溫暖的家。

5月中旬民眾拾獲1隻疑似車禍受傷，導致左前腳行動不良的成貓，被送至動保處，經過X光檢查發現牠左前腳肱骨斜斷面骨折，左前腳也有因骨折斜斷尖端造成的穿刺外傷。經中和動物之家駐區獸醫黃繼霆評估後於5月14日幫牠進行手術治療，將肱骨斜斷面復位，再以骨釘進行內固定，術後包紮加強外固定。

術後隔日全國進入第三級防疫警戒，仍持續追蹤術後骨頭癒合情況，剛好全國疫情降至第二級警戒後的隔天，7月28日進行術後第二次X光檢查確認骨折已完全癒合，三級防疫警戒期間剛好成為「饅頭」的休養復原期，而警戒降級後就遇到對的家人。雖然認養前獸醫師以快篩檢驗「饅頭」帶有貓愛滋病病毒的抗體，經過說明認養人瞭解目前牠目前並無任何症狀，只要注意提升免疫力及健康，即使身上帶有這種病毒，還是有許多貓毫無症狀的活到老。

中和動物之家動保員邱麗芳表示，「饅頭」還在動物之家照顧時，個性熱情奔放對每個人都會呼嚕磨蹭撒嬌喵喵叫，術後照顧除了要維持外固定包紮的清潔外，移除外固定包紮後也得讓牠在大房間內自由活動復健，需常常互動培養了深厚感情，當初聽到牠骨折完全癒合可以開放認養時，既高興又不捨，剛好遇到認養人帶著老婆和女兒到動物之家看到牠，之後又花一個禮拜常常到貓舍內和牠互動相處，最後終於下定決心帶牠回家。認養人黃姓民眾表示「饅頭」是隻很親人不怕生的天使貓，雖然一開始會想養幼貓，但遇到這隻天使貓，個性非常好很快就融入他們一家，可以省去養幼貓成長期要經歷的咬抓期，而且每隻幼貓小時候都惹人憐愛，但長大後的個性卻是未知數。

動保處表示，民眾行車安全之餘，亦請多加注意路上動物，以降低車禍動物發生頻率，動保處救援回來的流浪毛寶貝，都會由獸醫師及動保員照顧，要讓每隻毛寶貝健康快樂成長，幫忙找到飼主認養。也呼籲民眾響應認養不棄養，給牠一個溫暖的家，民眾不妨親自到各動物之家陪伴毛寶貝，有機會找到投緣毛寶貝，也可以幫忙上傳到臉書幫忙推銷喜愛的毛寶貝網路送養，可以大大增加牠們被認養機會，一起幫助毛寶貝找到好歸宿。