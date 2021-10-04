電視新聞台競爭激烈，想當上紅牌主播除了要有專業技能，懂得閱讀空氣也很重要。知名男主播岑永康近日在節目中爆料，曾遇過一名當家女主播為搏上位，最後竟落得走人下場。

節目《媽媽好神之俗女家務事》最近邀請主播群何啟聖、岑永康、周明璟和劉涵竹暢談主播台下秘辛，岑永康回憶當某電視台播報中心主管時，常常要排解女主播私下競爭曝光度高的播報時段，或是總時數的多寡，周明璟聽了心有戚戚焉，表示曾因為播報時數太多，被主管叫進辦公室問話：「你這個月這樣算起來薪水有點太高了」後來慘被砍播報節數。

最讓岑永康印象深刻的是，某電視台的一名當家女主播，本來有新聞台晚間熱門時段和另一頻道的晚間時段，有天電視台新來一位也是后字輩的女主播，當家女主播擔心地盤被搶，先發制人向老闆反映：「有她就沒有我！」希望能私下弄掉新來的女主播，想不到被辭退的竟是自己，主持人佩甄傻眼：「所以她錯估形勢了？」岑永康表示：「對，不要錯估形勢在那個時刻」他提醒主播們若想爭取好的時段或開新節目，要看一下公司有無此需求或其他同事是否自顧不暇，否則很有可能因小失大。

佩甄好奇這位一線女主播的下落，追問她現在的發展如何？何啟聖悠悠地說：「現在還很厲害。」讓現場來賓更想知道女主播的真實身份。