高雄38歲從事餐飲業服務生的林先生獨自扶養1歲幼童及照顧70多歲失智母親，一家三口均是中低收入戶，受疫情影響又被裁員，經濟雪上加霜，繳不出健保費。幸好，透過健保署愛心專戶補助，度過難關。

林先生因高中畢業無一技之長，原在屏東市餐飲業從事服務生工作，每月僅靠2萬多元收入維持生計，在疫情影響下，公司歇業被迫裁員，無法繼續工作，頓失收入來源，全家經濟陷入困境，亦無力繳納健保費。

健保署高屏業務組運用健保愛心專戶，協助林先生紓困，不用擔心就醫問題。組長林淑華表示，該組除持續運用健保愛心專戶對特殊境遇、弱勢兒少等弱勢家庭共同協助外，另COVID-19疫情衝擊許多產業及事業，弱勢家庭受疫情影響生活更加困頓，為協助更多的弱勢家庭，該組本於「取之於社會，用之於社會」精神，積極運用來自社會各界捐款的健保愛心專戶適時伸出援手，擴大補助，林先生也受惠。

林淑華表示，健保署高屏業務組主動透過跨機關資訊交流，函請縣市政府提供重大傷病或家庭遭逢變故之急難紓困對象，並發掘非自願性失業勞工、單親扶養未成年重大傷病或身心障礙子女及申請健保費緩繳等急難紓困或特殊境遇之弱勢家庭，連結社會資源及慈善團體，共同協助其脫離健保欠費困境，並予以提供生活物資，安心就醫。本年度即運用愛心專戶補助800多個弱勢家庭，受惠人數約1500餘人，補助金額達510萬元。

為使更多弱勢民眾獲得協助的管道及資源，林淑華也呼籲各界動手做愛心，啟動社會善的循環，共同為弱勢家庭撐起保護傘。