美國貿易代表戴琪周一（10月4日）發表講話，宣佈拜登政府調整對中國貿易政策4項具體作法，包括檢視第一階段美中貿易協定執行成果，並要求中國兌現承諾，不然美國將動用包括關稅等所有手段強制執行，而美國也清楚知道中國有可能根本不會改變其不公平貿易行為，因此美貿易代表戴琪將主動與負責中美貿易談判的中共副總理劉鶴通話。

《美國之音》報導，白宮資深官員宣佈，美國貿易代表戴琪在10月4號星期一於美國華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的演說當中，將強調中國不公平的貿易行為傷害美國勞工與產業，並且在全球貿易體系當中給了北京不公平的優勢，同時將點出美中貿易關係當前的狀態，對美國勞工、企業、農場主與製造業者都不好。

報導說，美國貿易代表辦公室將根據4個具體做法，來重新調整美國對中國貿易政策。第一，重新審議美中第一階段貿易協定，並強調中國必須遵守其簽定的承諾；第二，將開始針對性的關稅排除流程，同時也不排除未來可能增加額外關稅排除，已經施加的對中國商品關稅，目前不會馬上撤銷；第三，戴琪將與中方貿易代表官員、中共國務院副總理劉鶴進行直接接觸，包括討論第一階段貿易協定當中中國做出的承諾，重申美國將動用所有工具，來對抗國家制定的產業政策；第四，美國將與盟友夥伴們一起打造一個公平並健康競爭的國際貿易體系，拜登政府對中國的貿易政策，將隨中國對美國作為的反應而隨時調整。

報導說，針對本次戴琪將與劉鶴通話，白宮資深官員在簡報會上表示，這項貿易協定當中也有貿易強制規範，因此若中國沒有遵守協議，美國也可從此執行強制措施。

一位資深官員表示，拜登政府針對中國的貿易態度有3項：1.美國的目標並非要升高與中國的貿易緊張局勢，或重蹈前屆政府有缺陷的策略；2.針對中國持續進行的不公平與脅迫行為，將動用廣泛工具來確保美中貿易關係將保障美國勞工、企業與供應鏈；3.歡迎中國改變其行為，但也知道中國可能不改變，故必須有策略因應，而非單純抱有希望。

資深官員指出，拜登政府已經針對中國採取多項貿易行動，包括拜登總統5月時簽署了14032號行政命令《應對為中華人民共和國某些公司提供資金支援的證券投資所產生的威脅》，禁止美國人與公司投資與中國人民解放軍或與中國監控行業相關的公司。此外，已經開始對新疆地區侵犯人權的個人實施禁制，並對於涉及新疆強制勞動的商品實施限制，特別是針對太陽能產業。