放屁是人體的正常現象，不過放屁的味道同時也會反應我們的腸胃狀況，醫師表示，有3種屁味要特別注意，尤其放屁時若飄出腐肉臭味，恐是大腸癌晚期，建議最好及早就醫檢查。

粉專《翰醫堂中醫診所》指出，下列3種屁味要特別注意：

1. 臭魚腥味：消化道可能有出血

2. 臭雞蛋味：吃太多肉類等蛋白質

3. 臭腐肉味：常出現於晚期癌者身上

健檢正常卻罹癌？忽視這點難怪癌症找上你！

醫師解釋，當癌症腫組織糜爛，容易在體內產生難聞的廢氣，通常也會有嚴重脹氣，放屁飄臭腐肉味，常出現在晚期腸癌者身上，建議立即就醫；此若放屁有臭魚腥味，顯示消化道恐有出血，如果排便的顏色是黑色，也要立刻就醫檢查。

此外，放屁有臭雞蛋味，代表吃太多肉類等蛋白質食物，建議改善飲食，用餐時應注意3要點，不過多、不過快、不過急，並多吃蔬果。雖然放屁是人體正常現象，不用過度緊張，但若有出現上述嚴重狀況建議先去醫院檢查，並諮詢專業醫師的建議。

大腸直腸癌已蟬聯13年國內十大癌症發生人數之冠，有90%的大腸癌都是由息肉演變而成，台灣癌症基金會執行長暨萬芳醫院內科教授賴基銘醫師表示，腸息肉患者有4大共同生活型態，包括飲食不定時定量、工時超長、喜愛熬夜、久坐不動，建議多吃蔬果少吃紅肉、維持規律運動、主動篩檢，才能真正遠離大腸癌的威脅。