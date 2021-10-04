澳洲維多利亞州首府墨爾本（Melbourne）截至當地時間昨晚8時累計已封城245天，成為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後全球累計封城最久的城市。

根據澳洲廣播公司（ABC），阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）是之前保持封城最久紀錄的城市，曾於去年3月20日至11月11日間封城234天，今年5月21日至5月31日也曾短暫封鎖10天，總計244天。

墨爾本預計將大幅超越布宜諾斯艾利斯的紀錄，因為維多利亞州的接種路線圖指出，要到10月26日左右才會達成7成人口打完兩劑的目標，也就是可望放寬出門與宵禁限制的時候。

根據澳洲廣播公司統計，墨爾本一共經歷6次封城，包括2020年3月30日至5月12日（43天）、2020年7月8日至10月27日（111天）、2021年2月12日至17日（5天）、2021年5月27日至6月10日（14天）、2021年7月15日至27日（12天），以及目前於8月5日開始且擬持續到10月26日的第6次封城（預計82天），累計將達267天。

雖然去年3月第一次居家限制令未被正式稱為「封城」，但各界普遍認同墨爾本現在經歷的是第6次封鎖。

維州今天新增確診人數為1377人，比昨天的1220人略多，但比2日歷來最高的1488人減少，今天當地另有4人染疫病歿。

官方將目前維州的染疫高峰，歸咎於澳式足球聯賽年度總決賽衍生的群聚，違反了上週末時嚴格的封鎖限制。今天通報的新增確診病例中，有近半數患者的年紀介於10歲至29歲之間。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1101004