過去在台灣也頗受歡迎的日本綜藝節目《日本大國民》（日：秘密のケンミンSHOW），除介紹日本各地特色外，也經常比較各以東京、大阪為首的關東與關西「東西之爭」。日前播出的節目中，指出大阪人常在對話最後，習慣將「我是不知道啦」輕掛嘴邊，並親赴當地街訪實證。

在日本當地大阪人、關西人如同品牌一般，行為模式與言語風格被其他地方人視為獨特而有趣。日前播出的《日本大國民》中，特別為驗證大阪人是否都愛在語尾加上「我是不知道啦」而專赴大阪，結果受訪的大阪人們確實都在發表意見之後，加上一句「我是不知道啦」，讓外地人一頭霧水，不知到底是否該相信對方所說。

節目接訪了兩位婦女，探其因得知對關西人來說，語尾的「我是不知道啦」、「我也不知道」、「我也不是很懂」等其實是在逃避責任，宣告自己所說的不一定是事實，免得所言若與事實有出入，能用「我說過我不知道」給自己階梯下，同時也讓自己不會因知道而顯得洋洋得意。

節目中也街訪了媽媽為嫁來大阪的外地媽媽與女兒，媽媽問女兒「明天天氣如何」，在大阪土生土長的女兒回答「好像是晴天吧，我也不知道」，讓媽媽常大嚷「無法理解！」但對當地人來說是很方便的一句話，讓節目來賓也驚嘆語言文化各地大不同表示「大阪人這樣有點狡猾！」