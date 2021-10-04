羅巧倫動完手術、休養一段時間加入《黃金歲月》。（民視提供）

藝人羅巧倫暌違近3年再次回歸8點檔，加入民視《黃金歲月》演出蔡力允的得力夫人，羅巧倫坦言興奮多於緊張，因為自己最熱愛就是演戲，尤其這次劇組有姊妹淘王彩樺、謝京穎、葉華等人，讓她每天進棚拍攝，都是另一種期待。

羅巧倫表示，因為之前動了子宮內膜異位的手術，所以每隔一段時間都要回診，現階段還需要吃藥及打針，所以有被醫生嚴格交代要多坐多躺，這次加入拍攝，要很感謝劇組及公司的幫忙，大家還為她在拍戲現場準備躺椅，讓她在拍戲空檔能夠多休息，讓她對於備受寵愛直呼感動，也希望自己趕快恢復身體健康，更努力在戲劇表現。

她說，由於角色需要華麗登場，剛好她經營的副業面膜很適合給長時間上妝的演員或上班族使用，加上有經營服飾網拍，只要有看到華麗的衣服適合角色，她都先包色，因為對自己很嚴格，希望每一次出場都完美演出。

由於談學斌、羅巧倫近日都悄悄進棚拍攝，也讓眼尖觀眾留言「尤家的關鍵人物終於要出場了」、「尤家這幫人你爭我鬥，難道要玩魷魚遊戲嗎？」。羅巧倫表示，原本以為從上一部《大時代》拍攝後，觀眾就會淡忘她，沒想到這一次預告一播出，湧入粉絲海量的私訊，讓她又驚又喜。她說這次的角色除了是副院長(蔡力允飾演)的夫人「黃雪琴」，外人眼裡還是「超級幫夫運」的幸運星，任何阻礙她先生發展的絆腳石，她都會一一瓦解，所以造型跟眼神上，還下了一番功夫，希望觀眾會喜歡。