產油國聯盟OPEC＋在4日舉行線上部長級聯合監督委員會（JMMC）會議。儘管外界要求增產壓力大，但OPEC＋仍維持11月每天提高40萬桶原油產量計劃不變，刺激際油價盤中創七年新高。

雖然包括美國等多個國家要求產油國增產來抑制油價漲勢，但由沙烏地阿拉伯主導的石油輸出國家組織（OPEC）跟俄羅斯為主的非OPEC陣營組成的OPEC＋，仍決定維持目前產油協定，即11月每天增產40萬桶。

路透引述知情人士的消息報導，儘管外界要求OPEC＋增產聲浪愈來愈大，但OPEC＋則害怕第四波新冠疫情衝擊能源需求，因此沒有產油國希望為因應疫情而做出重大舉動。

OPEC＋7月同意至少在明年4月底之前每一個月，每天提高40萬桶產量。其實OPEC目前仍執行每天減產580萬桶配額的計劃。提高每天產量目的，只是變相地把這減產配額的規模逐步縮小至結束。

知情人士指目前每天增產40萬桶是最符合市場供需情況。但美國官員已向沙國表示對油價高漲表示憂慮，另一石油消耗大國印度也呼籲產油國增產。