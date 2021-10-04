myVideo在台獨家跟播由香港金像獎影后鮑起靜主演的港劇《我家無難事》，她飾演一位資深花鈕老師，同時也是位費盡心思照顧家庭的好母親，即使年近70歲仍不辭辛勞為夢想和子孫奔走，見到3個孩子各自面臨事業、感情的問題，決心帶領家庭走出陰霾，樂觀正面的態度讓她榮登該劇最討喜角色。

事實上，鮑起靜在現實中面對家庭的態度和劇中相似，她當年為養家急流勇退，放棄花旦地位，降格接甘草人物等配角角色，她日前在宣傳時表示：「每個家庭當媽媽的都特別辛苦，付出特別多，我自己也是要工作又要照顧女兒。」近日，鮑起靜年輕時受訪的畫面被挖出來，在網路上掀起討論，她當年五官標緻、笑容甜美且氣質出眾，態度與現在一樣平易近人，網友大讚：「在沒有整型的年代，這才是真正的美女！」

鮑起靜的付出沒有白費，如今貴為影后，更與老公方平婚姻美滿，被稱為香港模範夫妻，72歲的她愛情事業兩得意。其實方平年輕時外型帥氣，鮑起靜父親一度擔心對方風流、女人緣太旺，恰巧她在《我家無難事》的兒子馬德鐘也是因為仗著長相優越，經常讓她擔心，鮑起靜笑言幸好現實中老公沒有經常惹她生氣，她表示：「當年是需要提心吊膽，要看他去哪邊、在做什麼！」不過她將馭夫之道把握得很好，「我不會把他看得死死的。」

鮑起靜更透露：「他有時候也會緊張我的事情，所以就是互相啦！」她回想起這些夫妻間的小情趣，甚至說：「就算現在回想起來還是很開心！」足見兩人結婚超過40年感情依舊甜蜜。

《我家無難事》被稱「港劇版《孤味》」，從家中年邁母親的角度看子女、家庭問題，相較於《孤味》充滿濃濃的「台味」，《我家無難事》則是滿滿的港味讓觀眾直呼過癮，尤其是鮑起靜說出各式琅琅上口又飽富涵義的港產金句：「難極都要行，只要你肯行，一定有路行！」、「床前有孝子，才有好日子。」、「寧願雙手打結，也不想要腦子打結。」每集播出後都引起熱議。

除了港劇《我家無難事》在myVideo獨家跟播，台灣未來科幻影集《2049》、黃秋生和謝盈萱主演的療癒影集《四樓的天堂》、古裝言情陸劇《君九齡》、古裝仙俠輕喜劇《親愛的吾兄》、夢幻甜寵劇《住我對面的小哥哥》、古裝愛情劇《皎若雲間月》等，都會在myVideo平台播出。