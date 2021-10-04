女星林采緹擁有姣好臉蛋和F罩杯火辣身材，當年cosplay知名動漫角色「蛇姬」爆紅，留給眾人深刻印象。近日林采緹瘋迷打高爾夫球，曬出一組在草皮揮桿的照片，健康又不失性感的模樣讓網友看得賞心悅目。

林采緹今（4日）晚間在臉書、IG同步上傳打高爾夫球的照片，透露昨天下場積極練習推桿跟切桿，並寫下心得：「切推是打球細膩度的展現也是全揮桿的基礎，切推練好除了會有效控制桿數，對於全揮桿的來龍去脈會了解更清晰。」畫面中，林采緹戴著遮陽帽，綁著俐落長馬尾，身穿綠色的短袖polo衫，下身搭配純白百褶短裙和黑色過膝襪，腳踩白色球鞋，穿出3:7的好比例。

當她站側面，彎腰作勢要推桿，貼身polo衫幾乎快撐不住豐滿上圍，美尻微微翹起，再加上一雙纖細的大長腿，S型的身材曲線一覽無遺，讓許多網友忍不住留言讚嘆：「這個衣服想逼死誰」、「這身材太好，誰站旁邊都吃虧欸...」、「采緹很美」、「好扯喔 這波」、「真香」等。

林采緹雖然外型亮眼，但情路不順，2018年與胡睿兒奉子成婚，後來胡睿兒爆發夜店撿屍事件，夫妻最後在2020年3月簽字離婚，結束一年半的短命婚姻，恢復單身的林采緹走過婚變低潮，積極重新出發，把生活重心放在工作和兒子上，對戀情則抱持順其自然的態度。