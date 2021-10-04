10位準城市小姐和先生組成十全十美行善團。（主辦單位提供）

張如君創辦的「全球城市小姐選拔賽」在疫情和緩之際，日前進行集訓上課和完成複賽，獲選進入總決賽的10位帥哥美女共同組成十全十美行善團，選拔冠軍並獲贈一台酷跑機。

此次選拔活動共吸引100 多位年輕男女報名，經集訓、複賽後，總計有男12人、女26人進入台灣賽區總決賽，總決賽將於10月16日於王朝大酒店舉行。

張如君表示，連續舉辦16年的選拔受年輕學生歡迎，儼然成為校園的年度活動盛事。除了超過8成的學生報名，符合活動主題「文教融合，大愛城市」外，其中也不乏現任空姐和老師等在職工作者參賽。

本屆台灣賽區選拔大會主席顏美櫻表示，這次參賽的準城市小姐和先生有瑜伽教練、街舞冠軍、吉他手和小提琴演奏者，集訓師資分由3位前城市小姐孫如妤、柯純心和吳泳琦擔任。

張如君說，活動年度計畫「大愛城市」希望月行一善，每個月至少安排城市：小姐和先生出席一場公益活動，進入總決賽的準城市小姐和先生各5位組成十全十美行善團，在總決賽結束後，將立刻展開全台公益活動。