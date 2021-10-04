國民黨主席當選人朱立倫明天將就任國民黨主席，不過中常委任期卻是到明年3月18日，目前規劃明年3月5日才改選。現在就有新當選的國民黨代表聯合提案，要求中常會提早改選，建議今年11月選舉中央委員，12月改選中常委。

國民黨黨代表李昶志等人提案，由於國民黨主席已於9月25日選出，依照慣例應即刻選出新任中央委員及中常委，然而本屆中常委卻要6個月後才改選，有違責任政治精神，與新主席「改變」理念大相逕庭，改選工作勿再延宕，否則徒增黨內選舉虛耗。

李昶志表示，這屆中常委任期到明年，這屆中常委參選時也知道他們任期有可能提前結束，原本黨中央也是規劃黨代表選完之後就選中央委員跟中常委，本屆中常委，可以因為總統大選，而延長會期，應也可以顧及換屆還有九合一大選，而提前改選。

李昶志說，本屆中常委都是國民黨中流砥柱，真金不怕火煉，他們這些黨代表會呼籲提前改選是因為，新任黨主席朱立倫說改變才有希望，因此他們呼籲，改變就從中央委員及中常委全面改選做起。