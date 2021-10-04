屏東潘姓女店員遭挖眼攻擊，許多PTT鄉民今天主動發起捐款行動，直至晚間仍有鄉民持續捐款，號召行動獲得廣大響應，這股現象也讓人發問「人民自發性捐款代表什麼？」而鄉民幾乎一面倒認為，是證明了政府無所作為。

今天PTT八卦板被捐款文洗版，一名網友以「人民自發性捐款代表什麼？」為題發文表示，自己上次看到鄉民們那麼熱心，應該要回溯到2014年的高雄氣爆，當時一個晚上就捐破70萬，也預估今天捐款很容易破70萬。但原PO看見鄉民如此踴躍自發性捐款，忍不住反思「這是不是代表人民對政府漸漸感到失望了」？

貼文一出引起鄉民熱議，留言一面倒大嗆政府失能，「執政者不在乎，但我們在乎」、「政府離人民真。遠。」、「政府無能，我們來做」、「政府爛，所以只能由人民來做」、「代表政府什麼也沒做」、「德不配位，政府無能」、「賈永婕捐醫療物資、郭董捐疫苗、八卦鄉民踴躍捐款…背後都是因為政府失能，民間只能自救啊」。

還有網友說「這算是民間互助會的一種，畢竟大家都不願意自己也遭遇這種事，一起高調讓各界關心也是幫助自己」、「看到一則賣遊戲機捐款的，就是想完成這個願望，需要原因嗎？」回文也可看見少數鄉民大開嘲諷，「百姓過得好，經濟二十年最好」、「這個政府只會玩ig」。

屏東縣社會處處長劉美淑今指出，礙於公益勸募條例第5條，各級政府機關得基於公益目的接受所屬人員或外界主動捐贈，不得發起勸募，因此縣府只能以協助角色接洽捐款。潘女哥哥下午也透過縣府鹽埔家庭服務中心回應，感謝各界人士幫忙，善款已經足夠支應醫藥費及相關費用。