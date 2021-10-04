霍建華與楊冪是結識多年的好友，兩人在《築夢情緣》中，首次扮演情侶檔，戲裡充滿粉紅泡泡，戲外卻是逗趣務實的好哥兒們。劇中一幕霍建華特地為女主角製造驚喜，從樓頂浪漫撒下滿筐花瓣的唯美畫面，玩心大開的楊冪在排戲時竟搞笑對樓上的霍建華說：「你把竹筐扔下來砸到我臉上！」還做出被砸到暈頭的模樣，瞬間笑翻全場。

楊冪受訪時透露，曾私下問霍建華會做撒花這種浪漫事情嗎？得到的回應是：「不會吧！撒完還要收拾。」此舉讓楊冪非常認同，想到要清理就覺得麻煩，她笑說：「說不定花瓣裡還有蟲子呢！還不如直接轉帳好啦！」

楊冪分享霍建華在戲裡做了很多浪漫的事，例如不管多忙都會抽空送來美食，她剖析：「我覺得女孩子都很吃這套！」楊冪分享「甜蜜」其實與物品的價值無關，有時候僅是雙方之間彼此才懂的小秘密、小暗號，或是像劇中女主角不開心時，男主角就會給糖吃的默契，都很甜蜜！

霍建華、楊冪劇中分別飾演營造師和建築師，在建築專業知識上，劇組也特別安排建築領域的權威專家擔任顧問，為了在鏡頭前能流暢說出建築的專有術語，楊冪在拍攝前也做了一番功課，閱讀了與建築有關的資料，「因為我在戲裡面有非常大量，關於建築的名詞，經常可能劇本上一、兩頁紙的台詞，如果對於這些東西不了解的話，在背台詞的時候，可能要花費更多的時間，甚至要連續好幾天才能把這些台詞背下來。」有觀眾好奇楊冪在戲裡拍攝畫設計圖的戲份時，究竟在畫什麼？楊冪則大方揭秘：「畫直線、直角啊！因為我不懂，所以畫直角總沒錯！」