Youtuber美麗妄娜以性感身材和大方不做作的個性，受到許多粉絲喜愛，之前她因常拍真理系列而被封為「真理女神」，近日網上卻傳出有她的SWAG實戰片外流？讓她不得不親自出面說分明。

美麗妄娜表示，最近聽到很多傳言她去拍SWAG，甚至有實戰片流出，她先是不改幽默地澄清：「我沒有拍，未來五年不一定，但是今年我還沒有」，原來是有位「暗黑版美麗妄娜」，對方也拍換裝影片，有點類似她之前的真理系列。

之後，美麗妄娜親自登入平台和「暗黑板自己」互動，問對方有沒有被說過像美麗妄娜，對方也坦言的確有被說過像，接著更直接玩起換裝遊戲，後來更直接上演18禁的連結畫面，讓美麗妄娜看了也害羞直呼：「好色情喔」。

美麗妄娜和暗黑版自己互動。（圖／翻攝自美麗妄娜IG）

對於看到暗黑版的自己，美麗妄娜坦言心中五味雜陳，但認為對方很樂觀、敬業，覺得各行各業都值得尊敬，最後也不忘再撇清謠言，強調「我沒有去拍SWAG」。

美麗妄娜8月宣布暫時停更真理影片，表示自己一度對拍片失去熱情，但也喊話等調整完心態、狀況，一定會重新開始真理系列，並透露即將到紐約進修。