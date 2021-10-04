TVBS今公布台中立委陳柏惟罷免案最新民調結果，同意罷免的有52.1%，不同意的有20.7%。經加權計算，同意罷免者相當於二選區30%的選民，要高於選罷法規範的25%門檻。對此，國民黨台北市議員羅智強直言，他近日前去台中宣傳罷免和公投活動，遇到有在地人跟他說，「要換好的立法委員上去」，羅智強還說，據他了解，陳柏惟現在已經慌了，到處求民進黨幫忙，搞到民進黨也慌了。

《TVBS》政論節目「新聞大白話」主持人李作衍，今在所主持節目中提前揭露《TVBS民調中心》所做陳柏惟罷免民調，該民調詢問「如果明天就投票，會投同意或不同意？」，同意罷免的有52.1%，不同意的有20.7%，投廢票0.1%，未決定27.7%。經民調單位加權算，同意罷免者相當於二選區30%的選民，約9萬人。民調也指出，若與9月10日所做結果，同意罷免50.7%、不同意罷免24.4%，投廢票0.9%，未決定23.9%相較，同意罷免比例出現上升、不同意罷免、未決定比例同步下降。

對於該民調結果，羅智強4日在同一節目表示，近日他到台中市烏日地區掃街宣傳公投和罷免活動，途中遇到一位賣貢丸的攤商。團隊就問該攤商，萊豬進口對生意有沒有影響？該攤商說影響非常大，一樣都是台灣豬肉，政府把萊豬放進台灣，對豬肉業者的生計影響很大，羅智強感嘆，攤商說這話時語氣透露出淡淡的無奈。

對於願不願意支持罷免陳柏惟，羅智強說，該攤商雖然很氣，但因為不好意思直接說，就沒有說話。後來同行的媒體人羅友志接著問他，不是要罷免，是要換一個好的立委上去，攤商對此表示贊同。

羅智強還指出，據他了解，陳柏惟現在已經慌了，慌到四處求民進黨幫他，求到民進黨也慌了，羅智強稱，立法院副院長蔡其昌近期為護航陳柏惟，竟公開稱陳柏惟沒有挺萊豬，但羅智強說，在立院萊豬投票，陳柏惟就是挺萊豬，蔡其昌怎麼有辦法說這種謊？