FB、IG等社群網站4日深夜全球大當機，用戶無法連線。（圖／翻攝臉書）

臉書（Facebook）、WhatsApp、IG在4日深夜發生全球大當機，許多用戶哀號無法連線，而且多個APP同時當機，讓網友一度以為是手機、電腦設備故障。

臉書、IG全球大當機，網友在PTT表示「我以為是我手機壞了」、「滑ig看妹子看到一半就跑不動，臉書也無法重新整理」、「我還以為是我網路掛了」、「世界末日啦，剛才還在社團聊天啊」、「+1 怎麼辦好焦慮」、「我還以為我被盜臉書帳號」。

不少網友傻眼，「本來想重開機，先來八卦看果然有災情」、「是不是阿共的陰謀，今天50多架來騷擾耶」、「我去推特看了，地球其他地方也一樣，大家早點睡吧」。

監測網站《DownDetector》顯示，全球社群平台龍頭Facebook以及旗下服務，包含Instagram、WhatsApp、Messenger在4日晚上11點50分左右皆有大量報告出現問題的情況。