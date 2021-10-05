人手一「機」已成為日常生活模式，再加上疫情來襲居家辦公，使用3C產品的時間更為加劇，雙眼不適感也逐漸提高。最近的你，是否常覺得視力模糊、雙眼疲勞呢？高度近視容易造成白內障及視網膜剝離，若是不幸有了這些問題，大多只能經由手術治療。但隨著醫療科技的進步，現在透過微創手術不用一個上午的時間就能輕鬆解決白內障問題！

台灣是「近視王國」，每10個人就有9人近視，而高度近視又是白內障的主要成因之一，使得罹患白內障的年齡有越來越年輕的趨勢，這究竟是怎麼一回事？三峽大學眼科院長邱立祥表示，白內障是眼睛內的水晶體退化而造成混濁，最主要的原因是年紀退化，但高度近視眼球提早老化，也容易使白內障提早出現。

三峽大學眼科院長邱立祥表示，高度近視眼球提早老化容易使白內障提早出現。(圖/截取自youtube)

邱立祥說，白內障是不可逆的問題，因此解決的唯一方法就是手術。不過現今醫學科技發達，手術及麻醉技術進步許多，只要局部點眼藥水式的麻藥，經由微創超音波乳化手術即可解決。過程是先以手術器械製作一個小傷口，利用超音波將混濁的水晶體震碎並吸出來，再由原來的小傷口經由注射器，將人工水晶體注射到囊袋，全程手術花費時間約20分鐘左右，病人大多不太有不適感。

另外，飛秒雷射輔助白內障手術是近年來新型的白內障手術方式，以飛秒雷射取代傳統手術器械製作傷口，可預先分割水晶體，降低超音波的使用能量，保留更多的角膜內皮細胞，提高手術的安全性及精確性，也因傷口小約0.2公分，患者術後恢復也快。

不過值得注意的是，進行白內障手術的時間點很重要。邱立祥提醒，當白內障對視力造成一定程度的影響時，就應當請醫師仔細評估是否進行手術，若等到白內障熟成變硬，除了會引起青光眼等併發症，也會提高手術的風險。

現在白內障手術靠微創超音波乳化手術即可解決。(圖/截取自youtube)

根據中華民國眼科醫學會發布的「全民護眼趨勢調查」發現，台灣人每日使用3C時間總平均長達10.7小時，顯示國人用眼嚴重超時，平日該如何保養才能避免白內障提早報到？邱立祥表示，建議用眼20-30分鐘就要休息5-10分鐘，還可以用溫毛巾熱敷、補充葉黃素及多攝取紅綠色蔬菜水果等等，如此可以減少眼睛退化、改善血液循環及視力。

雙眼是靈魂之窗，需要更加倍地呵護，視力不好除了造成生活不便之外，小心連最愛的人都看不清楚，因此絕對要好好保護，別讓雙眼太疲勞囉！