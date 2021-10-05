吳敏誠槍殺女友，法官認他有教化可能，讓他逃死。（中時資料照 陳志源攝）

2009年12月1日下午，溫暖的冬陽灑在北市街頭，但內湖區一家兒童托育中心門口，卻發生一起駭人聽聞的命案！當年44歲的吳敏誠跑到托育中心門口，要找擔任安親班老師的黃姓前女友復合不成，憤而以行刑式的方式，朝黃女後腦開了一槍，然後騎車逃離現場。黃女與死神搏鬥兩天後仍宣告不治。

吳嫌在警方撒下天羅地網追緝下，自知難逃法網出面投案，檢警才赫然發現他已殺死兩任女友，但最高法院2016年竟認為吳嫌有教化的可能，判他無期徒刑定讞，讓這名恐怖情人躲過死刑，引發各界譁然。

2009年案發當日下午2時許，黃女接到前男友吳敏誠的電話，表示在托育中心門口要與她見面。不料，兩人碰面說沒幾句話，吳嫌突然掏槍朝黃女後腦轟了一槍，然後騎車逃離現場，工作人員趕緊外出查看，發現黃女已倒臥血泊中。

承辦員警回憶，黃女曾有過一段婚姻，後來認識了吳嫌，兩人交往過一陣子，但後來因吳嫌平日遊手好閒、脾氣暴躁，黃女在案發前一、兩年便提出分手要求，但吳嫌仍一直糾纏，還曾動手打過黃女，因此黃女的家人早已預料到可能會發生意外。

警方在案發後，將涉嫌藏匿、資助吳嫌的大姊及前妻逮捕，兩人在警局聲淚俱下呼籲吳嫌出面投案，檢警發現，吳嫌早在1993年就曾刺死過湯姓女友，不料，出獄後，又對黃女開槍轟頭，研判是吳嫌從小的自卑感與後天養成的異常人格，造成他一錯再錯，兩名女子無辜就這樣命喪在他手下。

吳嫌家屬表示，吳嫌因天生兔唇，因此父母親在愧疚的心態下，從小非常寵他、溺愛他，造成吳嫌除了從小就十分自卑外，更發展出以自我為中心、不順他的意就大發脾氣、性格乖戾的異常性格。吳嫌雖其貌不揚，但其前妻表示，他時常在外拈花惹草，與很多女友交往，且吳嫌的佔有慾極強，黃姓女死者就是受不了他怪異的性格要求分手，但吳嫌不肯接受，還不時騷擾她，最後發生這起憾事。

吳嫌一審被判處無期徒刑，二審、更二審改判死刑，更三審法官認為他賠償被害人家屬和解，有教化可能，又改判無期徒刑，最高法院2016年駁回上訴定讞，最終讓吳嫌逃過一死。

※作者簡介:「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。