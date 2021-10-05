炎熱天氣，人手一杯手搖飲；昏昏欲睡時，喝杯大美式提神醒腦；隨著疫情緩解，晚上也許跟友人喝點啤酒聊聊心事。這些喝進肚子裡的飲料，能幫身體補給水分嗎？品水師陳君潔斬釘截鐵地說：「不行！你喝了多大杯的飲料，就要補足同等量的水分。」

●長期沒有口渴的感覺 代表大腦長時間處於乾旱狀態

陳君潔指出，如果會經常會感到口渴，顯示身體時常處於缺水的臨界點，雖然對健康有不理想的影響，但只要連續幾日補充足夠的水分，便可以讓身體回到水分平衡的狀態。其實更嚴重的狀態，是身體長期水分不足，卻反而感覺不到口渴的訊息。

陳君潔強調，人類的大腦很聰明，為了讓人可以適應環境的改變而生存，便會根據外在環境不同而向身體發出調節的訊號。

一個人的身體若長時間處於缺水的狀態，大腦為了讓身體維持正常運作，便會漸漸停止發出口渴的訊號。然而這種不會感覺到口渴的假象，是大腦為了讓人適應少水環境的生活，而產生的應變。短時間可以讓人體各部位調整適用水量，而不至於喪失生理機能，但長期下來，對身體各部位都會造成傷害。

●喝飲料≠補充水分 尤其咖啡因、酒精喝越多 身體越缺水

陳君潔說，自從因為投入品水師課程，開始理解水與身體運作的機制後，就不太喝「大杯」飲品，因為「你喝了多大杯的飲料，就得喝回同等份量的水分。」

在一般正常活動狀態下，一般健康成人每日基本水量是30ml乘上公斤數。以50公斤的健康成年人來看，每天基本飲水量大約是1500ml。如果今天喝下一杯600ml的大杯珍奶這類的含糖飲料，並不能計入1500ml的飲水額度內，原有的1500ml仍要分時喝完。

陳君潔分析，飲用水主要是要幫助人體代謝廢物並且輸送營養，像是湯品內含鹽分及油分、含糖飲料有糖分，這些飲品的代謝效率都不如水分，因此不能列入日常基本飲水額度中。

值得注意的是，像是咖啡、酒精這類帶有利尿成分的飲料，更容易帶走體內水分。因此不但原有的1500ml不能少喝，甚至要再補充與喝下飲料等量的水分。例如喝了大杯500ml的咖啡，就要再多補充500ml的水。

(資料來源/品水師陳君潔；圖/中時新聞網陳友齡製圖)

陳君潔笑說，自從明瞭補充水分的要訣之後，她並非完全不喝飲料，而是選擇小杯、小瓶裝，「我已經很久沒喝大杯飲料了。」

●缺水是萬病之源 聰明補水不是牛飲

陳君潔在《最高喝水法》一書中也強調，不要小看補充水分對身體運作的重要性，短時間可能只會出現皮膚或嘴唇乾燥的狀況，長期卻會讓大腦的思考與運作都大打折扣，影響人體消化、代謝、荷爾蒙分泌，甚至影響睡眠，造成身體上各種不適，也會造成大腦的機能傷害。

因為光是大腦就含約70%以上的水分，當身體的含水量不足時，首當其衝便是影響大腦的正常運作，造成難以指揮各器官運作，大腦分泌身體所需的激素能力也會降低，人體因此容易感覺到疲勞、煩躁、思考變慢、各種由大腦發布的傳導速率變差。

每個人需要的飲水量不盡相同，但無論是健康者或是需控制水分的慢性病患，學會在一天之內順時分配適合自己的飲水量，讓身體隨時都處在適當水分狀態，是維持健康機能的重要關鍵。陳君潔笑說：「只要身體水分含量對了，你會發現原本的水腫、肥胖，甚至便秘的困擾，幾乎都可以不藥而癒。」