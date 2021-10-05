無論是保本或者是避險，都是利用投資人害怕損失的心理，把你的錢拿去玩他最好的遊戲！作家吳淡如在《人生實用商學院：誰偷了你的錢？》書中指出，在她人生30歲的時候，台灣投資界就出現「保證收益」的連動債商品。不過她秉著「『保證』不會代表永遠不變」的堅持信念，提高警覺，避開虧損災難。吳淡如的避險理念，竟然是來自對愛情的體悟。以下是重點書摘：

2008 年是「保本」或「避險」商品最猖狂的時候！這一年秋天，雷曼兄弟宣布破產，整個全球金融市場被打趴在地、三年後才慢慢恢復起色。在台灣，也曾經發生過騙了一萬六千多名投資人，金額高達8億美元（約當年的260 多億台幣），甚至連×× 行政院院長、上市公司股王，以及六家銀行、一家投信也加入投資行列受到波及（包括香港的知名銀行），被喻為「台版馬多夫」的詐欺案。

你一定覺得很訝異，為什麼這麼多看似厲害的人物及金融機構也受騙上當？事情始於一家打著美國保盛豐集團創辦人名號的男士，向各機構銷售所謂的連動債。

一般的連動債公司，只會給銀行2％佣金。保盛豐集團卻給台灣的銀行4％的佣金，並且提出給客戶每年獲利6％至8％的保證。（消費者當然不知道。）對銀行來說，銷售A 公司連動債有2％佣金，銷售B 公司連動債有4％，又能給客戶這麼高的保證，當然推薦B 公司是吧？！

保盛豐集團的連動債，就這樣在台灣銀行界及一些大公司開了花，收進了大筆的資金。誰也沒想到，這家集團做的卻是買空賣空，他們根本沒有連動債，只是用「後金給前金」（收後面人的錢，用來付前面投資人的利息），取得銀行的信任。說穿了，就是真正的老鼠會跟龐氏騙局。

至於大名鼎鼎的美國馬多夫本人，由於本身的資源夠大，與美國銀行界很有關係，不但騙了西班牙國家銀行、匯豐銀行、蘇格蘭皇家銀行、法國巴黎銀行、野村證券，連加拿大皇家銀行也全部都騙了！

不論是美版或台版，受騙的銀行雖然損失慘重，大部分都沒有倒，因為銀行銷售金融商品並不掛保證，在厚厚的公開說明書裡，一定會寫到「萬一○○ ××，本銀行概不負責」等字樣，只是投資者不會看到。

結果，很多人一輩子的養老金，都死在這種「保證獲利」，或這種「保證拿回本金」上頭。不少金融專家，包括巴菲特都說過類似如下的話：「我不相信任何的金融投資，在市場上可以不損失，可以給你『保證獲利』，或者持續讓你享有一致性的利潤。」

「但是年復一年，所有的人都相信，會有那麼一個單位存在，只要錢進去，他就會給我們被動收入，讓我們非常安穩的睡眠。如果你真的很相信這個神話，等到一生積蓄都失去時，後悔已經太遲了！」

●我們要如何不被保本、避險商品迷惑？

例如，我們現在定存只有0.8％，請問，要去哪裡才能夠賺保證給2％、4％，甚至10％的錢給你？就算我們去銀行借款，利息也不過1.3 ％ 到1.8％。而他保證給你2％的利息，到底要從哪裡生出來？（當然是從後面老鼠們的奉獻中拿出來的。）

只要聽到任何「保證」，請一定要立刻思考：為什麼可以保證？保證付你利息，且比當時的定存還要高，更要思考清楚。是的，沒有任何控制在別人手中，不能隨時自由贖回的錢是真正安全的。

無論如何，我知道，我們都會有風險趨避的心理，可是不管怎樣， 請你永遠不要聽到「保證獲益」、「絕對償還本金」、「保證給你一樣的利息」就跳進去。只要能做到這樣，至少就可以持盈保泰，而不會等到有一天才愕然地發現，原來口口聲聲跟你保證的，就是最不能保證的！

就跟有人會在你年輕貌美的時候，告訴你說，「我保證一輩子愛你！」一樣。感情，有時候也有異曲同工之妙！你可以……先深呼吸，明白理想未必是現實嗎？

本文節錄自：【人生實用商學院：誰偷了你的錢？】一書