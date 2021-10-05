還記得曾跟大家談過棒球的「每局被上壘率」(WHIP)、「整體攻擊指數」(OPS)、籃球的「進攻得分率」、「防守失分率」、足球的「射正」、網球的「"接"發球局獲勝率」等運動數據來看運彩投注眉角，有朋友問到最近時下最夯的電競「英雄聯盟」有沒有什麼統計數據可以做為為投注的參考，今天就來跟大家聊一聊電競的「KDA」可以用在運彩的投注參考。

從電競「KDA」看運彩投注眉角

電競遊戲有所謂的「KDA」指標，也是「英雄聯盟」戰隊實力常用的評估數據之一，其中「K」指的是「Kill」（擊殺數）、「D」指的是「Death」（死亡數）以及「A」指的是「Assist」（助攻數），「KDA」的計算是把「Kill」（擊殺數）及「Assist」（助攻數）加總起來再除以「Death」（死亡數），即KDA=【（「Kill」次數+「Assist」次數）/「Death」次數】。

電競遊戲「KDA」說明。(台灣運彩提供)

從這個公式可以看出它的意思是英雄每死1次前直接擊殺或間接協助隊友擊殺對方英雄成功的次數，可以說它是一個英雄的「戰損比」，而且這個「戰損比」會是越高越好；武俠小說中也有類似的「戰損比」，譬如倚天屠龍記的「七傷拳」，「傷人七分，損己三分」，依照這個公式計算的話，它的「KDA」只有2.33；同樣地「孫子兵法」的謀略篇引申出來的「傷敵一千自損八百」它的「KDA」更低只有1.25；當然這個公式在計算上有一個極端且無數學意義的情形，那也就是當死亡次數為0的時候，違反數學公式分母不為0的規則，分母會直接以1來當作其死亡次數。

武俠小說及孫子兵法也有類似的「KDA」。(台灣運彩提供)

英雄聯盟LPL夏季賽例行賽「KDA」排名前10。(台灣運彩提供)

從2021英雄聯盟LPL夏季賽「KDA」排名來看，「KDA」最高的前2名分別是4.7的EDG以及4.4的FPX，而EDG及FPX也正是夏季賽戰績排名最佳的前2名，可見「KDA」的高低跟戰績表現有相當程度地關聯性，大家投注時可以參考。