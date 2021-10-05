社群平台龍頭臉書、IG大當機，全球各地都傳出災情，當機至今超過1個半小時，仍然沒有恢復連線，讓不少網友崩潰狂罵，對此臉書終於在推特上的官方帳號回應，表示深感抱歉，將盡力修復問題。

Facebook以及旗下服務，包含Instagram、WhatsApp、Messenger在4日晚間11點半後，出現無法連線、使用狀況，在全球各地都有網友回報災情。眼見越來越多網友出面抱怨、怒罵，臉書也在5日12點半左右緊急在Twitter上面做出回應。

有純粹的推特用戶看到後，立刻製作梗圖消遣臉書，諷刺臉書、IG使用者打成一片，推特用戶相當淡定。(圖／twitter)

臉書公告表示：「有不少人現在使用上遇到問題，我們正在努力修復，以最快速度試圖解決問題，也在此致上誠摯歉意」。

根據當機情況監測網站《DownDetector》報告顯示，此次受到臉書大當機影響的用戶，恐超過千萬人，截至目前為止，當機經過2小時，臉書仍未修復問題。也有不少純推特用戶製作梗圖狂酸「推特用戶表示淡定」。