中國過去4天派出149架軍機擾台，單日數量頻創新高。美國國務院發言人普萊斯今天加強措辭，代表美方「強烈敦促」北京停止施壓脅迫台灣，批評中國行徑破壞區域和平與穩定。

共機擾台數量10月以來頻創新高，根據國防部統計，10月1日至4日分別有38架、39架、16架及56架共機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），其中4日的56架是國防部去年9月17日開始揭露共機動態以來，數量最多一次。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天召開媒體電話簡報會，有記者關切共機近日擾台規模堪稱史無前例，並詢問他是否認為這與美國提升區域軍事部署有關。

普萊斯不願對中共動機多加揣測，但表示美國「強烈敦促」（strongly urge）北京，勿在軍事、外交和經濟上施壓與脅迫台灣。與過去單純僅用「敦促」兩字相比，普萊斯顯然加強措辭，透露美方對中共不理會國際關切、持續軍事脅迫台灣感到急迫。

普萊斯接著說，美國「非常關切」中國在台灣周遭軍事挑釁活動，這些作為破壞穩定，導致可能誤判的風險，也削弱區域和平與穩定。他並重申美國對台承諾「堅若磐石」，而這有助維繫台灣海峽與區域和平及穩定。

在次之前，普萊斯3日也曾主動發聲明關切共機擾台，批評北京破壞區域和平穩定。美國國務院過去針對共機侵擾多是記者詢問後被動回應，主動發聲明關切並不多見；普萊斯前一次主動發聲明關切共機擾台是在1月23日，當時中共明顯提高擾台頻率。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今天在媒體簡報會上也被問及共機擾台，她同樣批評中國破壞區域和平與穩定。

現場有媒體追問，北京似乎不理會白宮、國務院強硬聲明，美方接下來該怎麼做？莎琪表示，美方也有透過外交管道，私下傳達清楚訊息。

除拜登政府官員外，其他美國政界重量級人士也公開關切共機擾台數激增一事。

參議院外委會共和黨首席議員里契（Jim Risch）推文表示，中共週末派出超過80架飛機對台灣練習「打了就跑」，世界應該對北京恫嚇侵略作為、伴隨而來的中共官媒威脅言語感到憤怒。里契強調：「我們必須持續支持台灣人民。」

前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在推特上分享相關新聞，呼籲美國必須「永遠與台灣站在一起」。

美國前聯邦眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）則推文建議，中國派出145架軍機侵擾台灣，單日就有52架（國防部4日稍早公布為52架，晚間上修成56架），美國與日本應該派軍事顧問小組前往台灣，檢視台灣需要什麼武器與支持，才能夠擊敗中國入侵或封鎖。（編輯：張佑之）1101005