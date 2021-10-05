位在南海的大低壓帶，本身就像個「颱風窩」，不定時量產颱風。最新預報顯示，一低壓有機會在今天內增強為熱帶性低氣壓、最快明天發展為17號颱風「獅子山」；不排除有18號颱風「圓規」。

雙颱有機會陸續生成，不過就目前路徑預報來看，「獅子山」通過海南島後往大陸、越南一帶機率高，對台灣無明顯影響。周四起受熱低壓（或颱風）外圍環流影響，天氣相對不穩定，東半部地區、基隆北海岸、恆春半島、大台北地區都有大雨機率，其他地區以午後降雨為主。

氣象專家吳德榮認為，颱風對台灣影響不大，依目前模擬，雨勢可望在國慶日前趨緩。吳在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今、明兩天偏東風，迎風面北海岸、東半部有短暫雨；背風面偏熱，高溫約35、36度。

下半周天氣不穩定，到了國慶日當天，天氣好轉為西晴東偶雨，國慶日後天氣再變，東側降雨增大。至於下一個颱風，吳德榮表示，最快也要等到12日，才有機會接近台灣，後續應持續觀察。