京城銀(2809)受股債市波動影響金融資產帳面價值，2021年9月自結稅後淨利「雙降」至近16月低點，每股盈餘（EPS）0.22元，但前三季稅後淨利59.12億元、年增達60.47％，每股盈餘5.18元，仍續創同期新高。面對第四季市場多空交雜，該行將審慎因應可能變化。

京城銀公布9月自結合併淨收益4.85億元，月減達22.24％、年減達54.2％，稅前淨利4.09億元，月減達26.14％、年減達42.64％，雙創近1年半低點。稅後淨利3.55億元，月減達26.7％、年減達47.96％，為近16月低點，每股盈餘0.22元。

觀察京城銀9月各業務概況，利息淨收益4.61億元，月減1.11％、年增1.78％，手續費淨收益1.84億元，月增8.83％、年增達21.5％。但其他淨虧損達1.6億元，幅度較8月0.11億元跳增，主因匯率及資本市場震盪加劇，致使匯損及金融資產帳面價值減損跳增。

不過，累計京城銀前三季自結合併淨收益75.93億元、年增達20.79％。稅前淨利68.29億元、年增達62.07％，稅後淨利59.12億元、年增達60.47％，稅前每股盈餘6.09元、稅後每股盈餘5.18元，全數續創同期新高。

觀察京城銀前三季各業務概況，利息淨收益41.48億元、年增7.67％，手續費淨收益16.07億元、年增達13.01％。其他淨收益18.38億元、年增達81.64％。截至9月底，逾放比0.02％、逾放覆蓋率8144.45％、放款覆蓋率1.54％，維持高資產品質水準。

京城銀指出，全球三大信評機構今年來接連正面肯定台灣信用評等，穆迪2月間將評等展望調升為「正向」、S&P於4月調升台灣長期信評，惠譽9月中將台灣長期主權信用評等自「AA-」調升至「AA」、評等展望「穩定」，顯見台灣總經環境穩健。

展望第四季，整體市場多空訊息參雜，國內有振興5倍券正式上路，可望提振內需消費，但國外卻有中國大陸恒大集團財務危機、能耗雙控事件仍待後續評估，加上美國縮減購債時程亦將牽動利率市場走勢，以及越來越多國家開始放鬆邊境管制，國際旅遊初露曙光等。

京城銀表示，上述各方面變化牽動全球資金動向及資本市場走勢，均將對銀行營運表現有所影響，後續將持續審慎判斷市場情勢，伺機調整資產組合及嚴控全行資產品質，以應對市場可能變化。