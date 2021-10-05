配合振興五倍券政策，各部會加碼券於9月22日起與振興數位五倍券同步開放登記及綁定後，截至昨（4）日上。不過，有許多民眾反映在登記加碼券中有誤失，卻不知如何改引發不少人抱怨。經濟部宣布，已特別於五倍券官網中「加碼券登記」頁面中，增加編輯功能讓使用者可以修改加碼券，民眾可於10月6日下午1時至10月8日止上官網修改已登記加碼券項目。

經濟部為鼓勵民眾綁定數位五倍券，各部會規畫推出動滋券、好時券、國旅券、農遊券等，開放民眾登記抽籤後情況踴躍，因登記人數多，中籤率僅約1成，傳出要求加碼增加名額的聲浪。其中國旅券已確定加碼提供，其它則尚待確認。

不過，加碼券開放登記以來，許多民眾反映在登記過程中，勾選加碼券時操作不慎，產生錯誤，擔心抽不到喜愛之加碼券。對此，經濟部表示，在官網特別新增編輯修改功能，開放10月6日下午1時至10月8日23時59分止，民眾可至官網進行修改加碼券勾選，以備參加10月11日起連續四週之加碼券抽籤活動，請有需要修改的民眾把握時間，也提醒有意願參加加碼券抽籤活動的民眾務必於10月8日前完成登記，以免錯失第一周加碼券中籤機會。

有關加碼券修改功能，民眾可從「加碼券登記」頁面中登入，依當時登錄情形，以個人自己或主綁人身分登錄，進入加碼券登記結果頁面，點擊下方編輯功能即可進行加碼券勾選項目的修正。