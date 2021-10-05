一名保時捷Panamera車主疑似因車輛保固期過了，卻發生車輛漏油的問題，氣憤跑至保時捷位於台北市內湖區的展示中心大鬧，因找不到經理，連連在展示場狂噴三字經，影片曝光後，引起網路熱議。

透過影片可見，地點位於保時捷在內湖的汽車展示中心，一名中年男子於1日時拿著手機衝入展場，開口就用台語爆罵一頓，「我今天在保時捷，一台800萬的車，跑8萬（里程）就壞了，X你娘，經理呢？叫經理出來！你們給我負責，修理了，跑2、3萬（里程）又漏油，X你娘，爛車！」最後還怒嗆，「我要PO上網」，短短41秒的影片中，男子一共爆出逾20句的髒話，平均2秒就一句，情緒超級失控。

據了解，該名男子於2014年間購買頂規的保時捷Panamera，已經過了保固期2年8月，甚至於2019年之後就再無將車輛送回原廠保養與維修，均在外廠保養，事發當日疑似又發生車輛漏油的情形，才情緒失控衝入展示中心，要個交代。

對此，內湖警方指出，1日上午10時許接獲民眾報案，稱車廠展售中心有車主闖入，於展示廳飆罵髒話，恐已影響了其餘消費者與員工，但警方到場後，該名車主已離開現場。業者則認為，此屬消費糾紛，會再行與車主協商，向警方取消報案。