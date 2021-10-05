台中市客委會與靜宜大學合辦的「2021年臺中客家文化研討會暨古國順教授紀念論壇」，邀請知名客家領域專家學者分享交流。（靜宜大學提供）

研討會中收錄今年5月辭世，曾獲客家貢獻獎的客籍聲韻語言專家古國順教授的重要著作，以表彰他對客語復振的投入與貢獻！（靜宜大學提供）

靜宜師生在研討會籌辦過程及官學合作中，也能獲得知識、情意、技能等寶貴實務經驗！（靜宜大學提供）

期待透過研討會，從各種面向瞭解客家不同面貌，提升客家族群的意識與自我認同。（靜宜大學提供）

由台中市客委會與靜宜大學合辦的「2021年台中客家文化研討會暨古國順教授紀念論壇」，邀請知名客家領域專家學者分享交流；會中也收錄今年5月辭世，曾獲客家貢獻獎的客籍聲韻語言專家古國順教授的重要著作，以表彰他對客語復振的投入與貢獻！

已故學者古國順，民國28年出生於楊梅，自幼苦讀獲得中文博士，是聲韻、語言學專家，並致力推動客語認證、師資培育及客語保存、傳承等，曾獲客委會頒發傑出成就獎及終身貢獻獎。

台中市客委會主委江俊龍指出，古老師終生奉獻客家語言文化保存與研究，並推動、建立客語能力認證制度，成立客語師資種子學院，是大家學習的典範！期許研討會的相關成果，能成為台中推動客家文化與發展的養分。

古國順外甥康德民也到場代表家人表達謝意，並分享古老師生前對客家語文的熱愛，在病榻上仍修改著學生的論文，最後時光還是為客家付出的生活點滴。

台灣最早從事客語研究學者、台灣客家語文學會創會理事長羅肇錦，與國內知名英語、客家話、閩南話研究學者鍾榮富，也現場分享客家語言及文化研究成果。

負責研討會的靜宜中國文學系助理教授彭心怡表示，此次研討會暨論壇邀請30多位學者與專業人士，針對客家語言研究、區域文學、文創新生、文化產業、社區族群與紀念古國順教授等主題，進行論文及著作發表與交流。

還邀請金曲、金鐘入圍歌手邱廉欽現場發表台中市政府新推出的2首大埔腔客語新歌。期待透過研討會，從各種面向瞭解客家不同面貌，提升客家族群的意識與自我認同。

靜宜中國文學系主任汪淑珍說，此次研討會最大特色是呈現客家的思想、語言、繪本、民間文學及散文等多元研究及發表，這與中國文學課程豐富多樣性不謀而合。靜宜師生在研討會籌辦過程及官學合作中，也能獲得知識、情意、技能等寶貴實務經驗！