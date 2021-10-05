新冠肺炎藥物效果佳，激勵不少害怕病毒又不想打疫苗的人。當全球疫苗覆蓋率逐漸提升時，以前的日子還回得去嗎？兒童急診科醫師謝宗學持保留態度，「難道我們要輕易放棄現在的防疫成績，只為了回到疫情前的生活嗎？」

謝宗學在臉書粉專「Dr.E小兒急診室日誌」表示，他最近一直在思考一個問題，就是「與病毒共存，完全恢復疫情前生活」的目標，真的適合台灣現狀嗎？

謝舉例，人口數約台灣3倍的英國，目前已施打兩劑新冠疫苗的覆蓋率約66%，大約每3人就有2人完整接種。但截至10月3日的7日平均確診人數近3.3萬人、7日平均死亡人數112人。

換算成台灣，等於每天逾萬人確診、30多人死亡。謝宗學反問：「不知道這樣的數字有多少台灣人可以接受？」

對於有些人希望完全恢復疫情前的生活，謝宗學態度保留，他強調，世界上沒幾個國家可以抵擋Delta變異株，但台灣先後遭遇屏東、桃園、新北3次群聚事件，竟能幾近清零，簡直就是另類奇蹟。

謝宗學說，COVID-19 將永遠與人類共存，就算有疫苗、藥物，已不可能完全恢復疫情前的生活。他和妻子討論後，決定不管政府如何規定，永遠不會改變外出即戴口罩的生活習慣，「有生之年會和口罩長相廝守」，因為唯有這樣的習慣，才能保護家人。