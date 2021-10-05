大江生醫(8436)正式完成收購美國猶他州的生產設施及代工銷售業務，除了接手原有的客戶代工業務，更將以美國製造服務大江全球62國客戶，並計劃在在2023年前打造超過新台幣30億生產規模。

大江美國廠啟動將有利降低成本，並維持以研發製造ODM服務其美國工廠原有客戶，及未來新增大江美國客戶，打造全球熱銷保健品產品組合。大江生醫也將受益美國生產基地現有與未來長期的額外營收貢獻。

大江生醫位在美國佔地5萬平方公尺的工廠，目前以大瓶裝液態產能為主，原產能稼動率高達8成，大江已部署自動化團隊赴美駐地，近期將陸續導入小瓶裝液態與其他大江美國客戶熱銷劑型，可望將更即時反應在地需求，並有效擴張大江美國市場。

大江生醫將以此新收購廠址為集團美國總部，在2023年前打造超過新台幣30億生產規模，除建置高速自動化產線外，更將結合集團關係企業高端檢測設備、醫材、專利原料、生活日用品等，作為布局世界級生物設計整合商社產銷基地。不僅能供應現有客戶多元豐富商品組合，亦將針對生技醫療產業進行橫向及垂直整合，以台灣、大陸、日本、美國研發製造服務，集結國際集團部隊加速擴張全球版圖。