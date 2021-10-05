愛情與麵包缺一不可，一名女網友表示，前陣子男友想要無套性愛，但她想到對方收入不佳，若不小心懷孕恐無法負責，便直接拒絕，結果對方卻說愛情能解決一切，若有了他會養。最後原PO受不了提分手，卻慘遭男方罵是愛錢的死台女，引發網友熱議，不少人痛批男生都養不活自己了，是要怎麼養小孩？還說愛情可解決一切，是要用愛發電嗎？

一名女網友在Dcard上發文抱怨，男友現在是臨時工，每月薪資約1萬5千元，其中還要抽出1萬元償還以前賭博的債務，因此每個月的生活費只剩下5千元，很多時候都要她出錢，男友也總是向她借錢。

女網友透露，先前男友還想要無套性愛，她表示這樣很危險，如果不小心懷孕可能無法負責，沒想到對方竟斬釘截鐵地說「我會養，愛情可以解決一切」，讓她覺得很荒唐，後來實在受不了便提出分手，結果卻被罵是「死台女」、「愛錢」。

女網友坦言，她自認要求不多，只是希望男友能戒掉賭博的壞習慣，並找到一份穩定的工作、有基本收入就好，畢竟看不到未來的生活真的很煩，她也忍不住好奇詢問大家的意見，「收入真的不重要嗎？」

貼文引起網友討論，「會說收入不重要的，大概都是賺得不多又想騙砲的人在說的，什麼愛情能解決一切？他先想辦法養活他自己再說吧」、「有愛情沒麵包，終歸是一場笑話，妳值得更好的；當他講出愛情可以解決一切時，你就該醒了」、「這種真的可以直接原地放生欸」、「那些說有就生、有就結婚的人根本爛透了，根本沒那能力」、「都要跟你借錢了，能負什麼責？養不活自己，還想養小孩，說愛情能解決一切，但沒有麵包是要一起等死？」

不少網友也留言痛批男方很自私，本身欠債還不完，還需要跟原PO借錢，這樣還敢要求無套讓自己爽，萬一女生不小心懷孕大概也只會擺爛。還說什麼愛情能解決一切，都幾歲的人未免太天真了吧？是要用愛發電嗎？而且收入當然很重要，東西又不會從天而降，男生很有問題，只能說分手分得好。