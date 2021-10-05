62歲香港資深男星單立文，年輕時演出過多部三級片，尤其將風流倜儻的西門慶飾演的相當傳神，因此被網友封為「西門慶專業戶」，與老婆胡蓓蔚結婚多年，至今仍膝下無子，有傳言指出是「三級片拍太多導致不孕」，他也針對此事做出回應。

單立文岀道時擔任香港樂團「CHYNA」吉他手，與唱片公司簽約後，與昔日隊友組成樂團「藍戰士」岀道，由於唱功了得，加上又擅長詞曲創作，被公認為「香港最好的貝斯手」，樂團解散後便轉戰電影界，除了演出《聊齋艷譚》、《金瓶梅》等三級片走紅，更憑著《潘金蓮之前世今生》獲得金像獎「最佳新人」提名，卻也讓戲路受限制，接戲多是接到「好色淫邪男」的角色，由於演出西門慶達5次之多，被封為「西門慶專業戶」。

單立文演出多部三級片，被指出導致婚後不孕。（圖／單立文微博）

單立文雖與梅艷芳有過一段情，但兩人感情無疾而終，後來與有「翻版王菲」的胡蓓蔚交往，女方起初事業並不順利，但單立文始終陪伴在旁度過低潮，讓不婚主義的兩人在愛情長跑11年後決定結婚，不過兩人婚後多年始終膝下無子，便有傳言指出是單立文三級片拍太多導致不孕，對此，他解釋主要是自己年齡太大，才決定不生小孩，強調對於這些荒謬傳聞早已看開。

單立文與老婆結婚多年感情依舊甜蜜。（圖／palsinn IG）

他之前上香港談話性節目《Mean Talk》，竟被主持人問及尷尬問題：「你會不會叫雞?」他當下神回應：「誰會對鏡頭說自己叫雞啊，瘋了嗎？」超快的反應，讓人見識到他的機智。