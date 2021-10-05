屏東高樹鄉一名超商女店員，因提醒患有精神疾病的50歲楊姓男子戴口罩，竟被攻擊雙眼，導致左眼球塌裂、鼻梁碎裂還有腦震盪，雖已進行手術但仍有失明風險。各界關心女店員狀況，甚至發起捐款行動，並認為屏東縣政府在此事上態度消極，網友也紛紛到屏東縣長潘孟安臉書洗版。

潘孟安昨（4）日在臉書PO文宣布「屏東寵物公園」2.0完工，並貼出多張民眾帶著寵物到公園玩的開心畫面，歡迎各位毛爸毛媽們，雙十連假帶著毛小孩到公園玩。

潘孟安在臉書宣布「屏東寵物公園」2.0完工。（圖／摘自潘孟安臉書）

豈料PO文點燃網友怒火，留言怒批「狗比屏東人的眼睛重要？」「開個捐款帳戶很困難？」「也沒看見你加倍的關心潘妹妹（女店員）啊」、「挖眼案不給予救助嗎？」「風口浪尖還敢調皮阿？」「你們屏東那麼危險，誰敢去」。

而此波怒火也延燒到PTT，鄉民幾乎也是一面倒狂批，「貓狗比人重要，厲害厲害」、「這時刻上這種文是真的很勇敢」、「潘孟安別鬧了好嗎」。另有不少人酸說，「五星縣長可以管得到狗耶，真是好棒棒」、「笑了，五星縣長不會讓我失望」。

網友留言灌爆潘孟安臉書，此事也引發PTT鄉民不滿。（合成圖／摘自潘孟安臉書、PTT）

對於挖眼案，潘孟安曾於9月29日在臉書表示，因社會安全網的漏失，發生精神疾病患者攻擊超商店員的事件，感到十分遺憾，並稱會深切檢討，與中央衛福部討論，希望強化法令，讓精神疾病患者不再成為社區的隱形危機。後續未見有關此案的PO文，因此在潘孟安其他的文章下方，也可見網友不斷提醒應該多關心挖眼案；另有人質疑，不能開募款專戶是有什麼法律問題嗎？