根據J.P. Morgan資料顯示，截至9月29日止一週，新興市場債券基金淨流出21.7億美元，創下今年三月以來最大單周流出量，市場資金動能明顯受到聯準會貨幣政策趨緊影響。

中國恆大危機持續升級，且中國陷入缺電危機使全球供應鏈問題進一步惡化，此外，美國通膨升溫下聯準會官員態度亦紛紛轉向鷹派，帶動上週初美債殖利率大幅攀升，引發新興市場股匯債大跌，儘管後續殖利率於下半週止穩，但通膨擔憂仍居高不下，許多國家在經濟尚未復甦或已趨緩的情況下將被迫進一步升息，或將影響其經濟表現，使得新興市場債市上周表現持續疲弱。

街口投信分析，本週主要關注周五美國公布之9月份非農就業數據，預計將為11月聯準會是否展開縮減購債規模提供更明確指引；新興市場方面，包含南韓、土耳其、俄羅斯、墨西哥、智利…等國皆將公布最新通膨數據，其中土耳其在通膨維持高檔下，其央行上月迫於政治壓力而展開降息，使其政策信用度大打折扣，若該國通膨進一步升溫可能引發土耳其里拉新一波跌幅；新興市場央行動態則主要關注祕魯央行週四利率會議，市場預期其將升息二碼。