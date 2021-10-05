小編今天(5日)精選5件不可不知的國內外財經大事。貨櫃三雄股價已苦吞兩根跌停板，陽明4日股價更跌破三位數，達97.2元，台新投顧副總黃文清表示，貨櫃航運產業的利多與股價、籌碼面表現脫鉤，外資等法人4日逢低買進長榮、陽明及萬海，但股價卻跌停，與融資斷頭壓力沉重及散戶停損賣壓有關。

【1】貨櫃三雄融資斷頭全開

貨櫃三雄長榮、陽明及萬海融資追繳令一觸即發，4日均以跌停作收，並苦吞兩日跌停。陽明跌破百元關卡，融資維持率下滑至128％，5日融資斷頭賣壓將傾巢而出，長榮及萬海也跌至132％及131％，也難逃池魚之殃。

【2】晶片荒 劉德音：有人在囤貨

晶圓代工龍頭台積電董事長劉德音日前接受美國時代雜誌（TIME）訪問，針對車用晶片缺貨問題提出說明，談及供應鏈中肯定有人在囤積晶片，以及台積電如何協助改善車用晶片短缺過程。另外，台積電將在三年投資1000億美元擴產，劉德音表示總投資金額聽來十分驚人，但就他來看可能還是不夠。

【3】台股四利空 引爆多殺多

近來美兩空、陸兩空「四大皆空」爆彈狂炸台股，加權指數4日最低觸及16380點，短短六個交易日狂跌近千點，散戶融資多殺多賣壓出籠，2日內融資減肥128.3億元，最後以大跌162點、收16408點，投資專家認為，台股急跌過後仍需時間消化利空，但再跌空間有限，支撐先看前低8月中的16248點。

【4】打二房行庫啟動升息

房貸升息，行庫開第一槍！為落實中央銀行提出的「差別定價」，公股銀行已全面評估調升第二戶房貸利率至1.5％以上，相較目前第二戶房貸利率約1.32～1.4％的水準，利率調升至少逾0.1個百分點。未來在央行畫定八熱區（即六都加新竹縣市）買第二戶者，不但沒有寬限期且利率至少1.5％，將是雙重打擊。

【5】歐盟課碳邊境稅 我鋼鐵業影響大

歐盟今年7月提出「碳邊境調整機制草案」（CBAM），備受產業界關切。經濟部4日在立法院提出報告指出，CBAM管制項目248項中，我國有212項輸歐，其中以鋼鐵製品為主影響最大，金額為245億元。歐盟CBAM實施對歐盟貿易夥伴有相當程度衝擊，我國將聯合其他國家確保其符合世貿組織（WTO）規範。