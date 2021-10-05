當年以一首《單眼皮女孩》紅遍亞洲的雙人女團「中國娃娃」，出道21年仍持續在演藝圈發展，如今已滿40歲的兩人，仍維持凍持美貌和火辣身材，完全看不出老態，讓網友都驚艷不已。

「中國娃娃」由泰籍華裔的貝兒（李曉燕）和泰籍台灣裔的娃娃（陳冠樺）組成，1999年在泰國出道，隔年以《單眼皮女生》迅速走紅，歌詞「大錯特錯不要來，侮辱我的美，我不是你的STYLE，為何天天纏著我？」至今仍讓外界印象深刻，之後推出的《發福發財中國年》，至今到過年也有不少店家會拿來播放。

不過兩人2005年合約到期後，曾各奔東西，貝兒留在泰國，娃娃來台發展，2008年和丹淳（劉佩君）組第2代中國娃娃，但成績不盡理想，2013年才再次合體貝兒，並於泰國發展演藝事業。

貝兒看不出是二寶媽。(圖／翻攝自貝兒IG)

娃娃仍維持凍齡外貌。(圖／翻攝自娃娃IG)

如今都已滿40歲的兩人，從清純蛻變成性感，年紀較長、42歲的娃娃，至今仍維持童顏和苗條身材，回到泰國後積極發展副業，假睫毛、開餐廳、開發兒童中文教學APP等，她也常分享Cover的短影音，乾淨嗓音勾起粉絲無限回憶。

「中國娃娃」從清純模樣蛻變成性感辣妹。(圖／翻攝自中國娃娃微博)

另外，今年滿40歲的貝兒，2012年結婚後育有一對兒女，常在社群分享家庭生活，平時積極運動、做瑜珈的她，也維持窈窕身材，完全看不出是二寶媽。兩人今年年初慶祝出道20年，除了發行紀念單曲，還舉辦全球線上粉絲見面會，持續經營演藝事業。