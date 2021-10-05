台北市議員羅智強近期經常爬山，並分享爬山過程的趣事或感想，昨（4）日他到「網紅的熱門景點」金面山，沒想到攻頂後竟遇到一位女明星。雖然羅智強並未透露該女星是誰，但網友已在留言處揭曉答案。

羅智強今日在臉書分享，昨天上山之前才說金面山是「網紅的熱門景點」，很多明星、網紅都會來這裡拍「網美照」，沒想到就在金面山的山頂上遇到一位明星，因此還蹭了一張照片。

他也說，不知道PO了照片會不會唐突這位明星，所以加個貼圖「遮一下」，也算增加神祕感，並打趣的說「大家別問我，她是誰。想知道，自己來爬金面山，也許有一天會遇到喔！」

不過有網友則在留言處貼出該女星其他照片，本尊就是潘慧如。而潘慧如昨日也在臉書分享多張爬山的照片，打卡地點就是「內湖剪刀石（金面山）」。

潘慧如4日到內湖金面山爬山，並分享多張照片。（圖／摘自潘慧如臉書）

此外，羅智強也提到，位於內湖的龍船岩，由於遠眺像一艘石船而得名，是舊內湖八景；而龍船岩步道簡短易行，且可以拍出嚇人的懸崖照，戲劇效果十足，拍照結束後若還想再流汗，鄰近步道可登開眼山至五指山，或下坡往圓覺瀑布，選擇相當多。