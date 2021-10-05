美股4大指數周一全數重挫，日韓股市也持續下探，台股今(5日)開盤以16362.27點開出後，指數跌破16200點，大跌逾200點，電子、傳產、金融類股全趴，台積電開盤即下跌10元，以562元開出，跌逾1%，聯電跌逾3%，觸及58元，貨櫃三雄持續開低，長榮、陽明、萬海跌幅約5%。

美國10年期公債殖利率向上攀升，憂慮高通膨以及大陸恒大危機、限電風暴未解，美股4大指數周一(4日)全面下跌，道瓊工業指數下跌323.54點，跌幅0.94%，收在34002.92點；那斯達克指數下挫311.21點，跌幅2.14%，收在14255.48點；標準普爾500指數下跌56.58點，跌幅1.3%，收在4300.46點；費城半導體指數下跌81.13 點，跌幅2.49%，以3180.06點作收。台股ADR部分，台積電跌2.28%，聯電跌5.40%。

台股4日開高走低，從上漲百點變成下跌百點，電子、傳產、金融都走弱，貨櫃三雄連續2個交易日被打到跌停，其中，陽明跌破百元大關，來到97.2元，終場加權指數以16408.35點作收，下跌162.54點，跌幅0.98%，成交值2995億元。三大法人合計賣超44.05億元，外資及陸資賣超31.11億元，自營商賣超24.38億元，僅投信買超11.44億元。