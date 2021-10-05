中華汽車CMC商用車向來是許多頭家選用的打拚夥伴，因應電動車潮流趨勢、推動綠色運輸，繼推出全新中華菱利電動車e-VERYCA，中華汽車更聯手格上租車推出「格上車共享」服務，即日起頭家已可在「格上車共享」分時租借到e-VERYCA，限時優惠不分平假日時租只要99元。

中華汽車表示，透過格上車共享平台，可填補短程搬運、小貨量卻無車可用的需求死角，將可擴大商用車的使用情境，讓一般消費者在面對搬運較大型貨物時，提供更經濟且彈性的解決方案。

舉凡如大學生開學搬家、上班族假日需要運載商品到市集擺攤，又或者租客準備到家具賣場購買大型家具，e-VERYCA共享電動貨車都是相當適合載運時間與距離不長、同時未擁有一輛能裝載巨型物件車輛的消費者。

而以現行共享汽車平台乘用車租金大約168元/時的行情價來看，e-VERYCA限時優惠只要99元/時，可讓這些短程搬運需求者，省時又省錢，可望帶來相當經濟實惠的新租車選擇。目前消費者可於中和、內湖、板橋等格上車共享站租用，並貼心提供兩人與五人座的e-VERYCA車型，讓消費者可因應不同裝載需求自由選擇。