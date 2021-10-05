紐約大都會今年令人失望透頂，換了一個全聯盟最有錢的老闆史蒂夫科恩(Steve Cohen)砸錢簽下球星之後，77勝85敗分區第3的戰績完全無法向球迷交代。球團本周宣布總教練羅哈斯(Luis Rojas)下台，羅哈斯原本還有明年一季球團選項，他執教兩季的勝率都不滿5成，簡直是給新老闆科恩難堪。

總裁艾德生(Sandy Alderson)聲明：「大都會球團感謝羅哈斯過去兩季做為總教練的貢獻，這個決定並不容易，但我們認為改變勢在必行。」這種官方制式聲明看不出艾德生對羅哈斯的真實想法，不過羅哈斯仍有可能轉任其他職務，不一定會離開大都會。

羅哈斯說：「我永遠珍惜這些年建立起來的人際關係，我很榮幸能夠效力這支球隊，畢竟這是一個成敗論英雄的行業，我為沒有達成目標而深感失望。」

其實大都會本來的教練人選並不是羅哈斯，當初的總教練應該是「川哥」貝爾川(Carlos Beltrán)，然而在2020年1月，太空人作弊案審結的時候牽扯出貝爾川是關鍵人物，他2017年作弊的時候還是球員所以免罰，但他自覺沒臉再混下去，上任不滿3個月就辭職離開，這才換成羅哈斯。

羅哈斯這一年多並不好過，因為戰績不佳，觀眾噓聲不斷要他滾蛋，球員又爆發了對觀眾比倒讚的事件，搞得球團烏煙瘴氣，最後還是下台一鞠躬。