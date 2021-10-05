聚碩(6112)公布9月營收10.75億元，月增6％，年減17.2％，9月營收仍因缺料及COVID-19疫情影響等因素影響較去年同期減少，但該公司於代理與投資布局精實管理下，營收逐步提升；累計前3季營收89.07億元，年減19.8％。若排除合併Corex因素，前3季營收年減15.06％。

國際研調機構Gartner近期就全球態勢及產業現況，提出全球公有雲市場規模評估數據，預估今年全球終端用戶的公有雲服務投資將達3,960億美元，明年成長幅度將達兩成，並預測雲端平臺將因應需求朝地區性生態系統發展。IDC研調報告亦指出台灣公有雲整體市場中，SaaS（軟體即服務）的比重更因應轉型趨勢超過5成比例，皆反映市場及產業對彈性營運的雲端戰略需求力道。

聚碩董事長李昌鴻指出，聚碩看好SaaS（軟體即服務）等企業雲端服務需求；且受到全球經濟環境衝擊影響，台灣企業用戶已加深數位轉型力道，各產業皆面臨數位轉型、上雲和彈性營運的迫切挑戰，而IDC亦預測2020-2025年台灣公有雲整體服務市場年複合成長率將達19.1％。為因應此趨勢，聚碩除了既有雲端服務外，旗下聚碩ISV雲市集更已率先結合國內頂尖ISV獨立軟體開發商，提供多元創新商務雲端應用，含括實體與線上通路平台整合、數位行銷及AR／VR等領先雲端服務，持續以創新的角度賦能客戶，並積極開拓雲端藍圖，專注創造新常態市場下雲端領域的共榮與獲利最大化。

針對雲端趨勢熱潮，李昌鴻表示，聚碩不僅針對產業提供由上至下、一條龍式的完整地端雲端服務鏈，更針對當前產業需要的雲端應用、資安等佈局規畫與AWS、Oracle等大廠於10月共同舉辦多場線上研討會，特別針對雲端導入優勢、金融、製造等不同產業實務案例，到資安防護等業界關注痛點，提供專業分享，結合技術與知識的軟硬實力，積極協助開拓雲端數位市場。