國內疫情持續趨緩，雖然今天起至18日疫情警戒仍維持二級，但指揮中心再放寬防疫管制，今起餐飲內用不再限制要隔板或1.5公尺間距，宴席開放敬酒，超商茶葉蛋、關東煮也可自己夾取，網咖、KTV則有條件開放。宗教祭祀活動不再限制梅花座，搭遊覽車的進香團也開放。

口罩部分則是從今天起爬山、海濱活動不用戴口罩，只要與他人保持社交距離即可，農夫、魚塭等農林漁牧工作者也不用戴口罩工作，除非人潮聚集，或與他人共同工作才須戴口罩。以下是《中時新聞網》整理的防疫放寬相關細節，幫助民眾了解。

●餐飲限制放寬：

1.內用不限隔板或1.5公尺間距；宴席開放離桌進行敬酒(茶)等社交互動；放寬桌菜、自助式餐廳取菜方式。

2.超商販售茶葉蛋、關東煮等熟食不限由工作人員服務方式販售。

●四情況免戴口罩：

1.農林漁牧工作者於空曠處(如：田間、魚塭、山林)工作，無須戴口罩，惟應隨身攜帶口罩，並應與他人均保持社交距離。

2.於山林(含森林遊樂區)、海濱活動，無須戴口罩，惟應隨身攜帶口罩，並應與他人均保持社交距離。

3.上述情形如有人潮聚集或與他人共同工作、活動等無法保持社交距離之場合，仍應戴口罩。

4.主管機關另有規定者，依其規定辦理。

指揮中心宣布防疫管制再放寬。（圖／指揮中心提供）

●適度開放群體活動：

【團體集會】

1.放寬場所容留人數為室內至少每人2.25平方公尺、室外每人1平方公尺，

2.依「公眾集會因應指引」可辦理餐會。

【殯葬設施】

1.維持開放公祭，按各廳室大小公告容留人數上限，室內至少以每人2.25平方公尺計算，如於室外開放空間辦理者，容留人數以每人1平方公尺計算。

2.納骨塔制訂管制總量

【宗教祭祀】

1.有條件開放進香團（限全程搭乘車輛，繞境、遊行、徒步進香仍不開放）

2.集會活動取消梅花座及固定座位的限制，另可依「餐飲業防疫指引」辦理餐會活動。

3.住宿人數由每室可居住人數1人放寬至最多4人，同住家人不限。

【國家公園】

1.指定營地搭營，恢復至原有承載量進行人流總量管制。

2.山屋住宿量由原數量1/3調整至1/2。

3.可申請進入生態保護區

●娛樂場所有條件開放：

1.電子遊戲場所及資訊休閒場所：1人1機遊玩，全程戴口罩禁止飲食，每日消毒環境2次。

2.錄影節目帶播映場所(MTV)：除了喝水、非酒精飲料外，全程戴口罩。

3.視聽歌唱場所(自助式KTV及電話亭式KTV)：除了喝水、非酒精飲料外，全程戴口罩，包括使用麥克風時。

4.桌遊、麻將休閒館營業場所：全程戴口罩禁止飲食。

四類休閒娛樂場所10月5日有條件開放，戴口罩、實聯制、保持社交距離仍是基本通則（指揮中心提供）

指揮中心提醒，今起至18日仍維持二級警戒標準，民眾外出仍應全程佩戴口罩、實聯制、保持1.5公尺社交距離。營業場所及公共場域仍應執行人流控管或總量管制，集會活動人數上限室內最多80人，如果超過80人必須室內空間至少1.5米／人；室外最多300人。歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、理容院(觀光理髮、視聽理容)至18日前仍須關閉。