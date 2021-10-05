國民黨團今再發動杯葛。（圖／立法院直播畫面）

立法院最新現場畫面｜2021.10.05

立法院今（5）日再邀請行政院長蘇貞昌進行施政總質詢，國民黨團再度出擊，7點率先進入議場內占領主席台。9時許，主持院會的副院長蔡其昌表示，本次院會議程尚待溝通，請各黨團進行協商在進行處理，並宣布休息。

藍委賴士葆在臉書直播表示，上午6點黨團就到議場門口集合，主要訴求是抗議立法院議事人員、秘書處在上周五議事不公，提早開後門讓民進黨立委進入議場並占領主席台，批立法院與民進黨團一起作弊。

他也透露，今日杯葛仍以文攻為主，如果遇到粗暴對待，也不排除有比較激烈的動作。他強調，國民黨要的只是程序正義，若沒回到正軌就會持續杯葛，並批蘇貞昌創下「最丟臉」紀錄，在推擠混亂中用22秒完成施政報告，吼了57個字就草草結束。

行政院長蘇貞昌批國民黨妨礙政府運作。（圖／中時新聞網直播畫面）

稍早蘇貞昌已抵達立法院，受訪時他批國民黨武鬥鬧場，妨礙政府運作，阻止在野小黨質詢，這樣只會增長敵人威風，減少民眾支持，希望國民黨深思。