【愛傳媒楊秉儒專欄】32年前，一個剛從復興商工美工科畢業不到三個月的小傻子，不知好歹的拿著自己寫的，以為這就叫做「短劇劇本」的稿子，跑去按傳播公司的門鈴，就這樣一頭栽進了「影視傳播」這條不歸路；一晃眼，32年就這樣匆匆過去了。

每一年的「電視金鐘獎」，是屬於我們「電視人」的盛會。無論有沒有入圍，有沒有得獎，每一年，每一個影視作品，都有著真心喜愛，希望這個作品被看見的支持者在力挺。

每一個作品背後，都有著一群努力不懈的電視工作者，上山下海，不畏酷暑或嚴寒，從清晨到黑夜，將自己所能做到最好的，齊心協力製作出各種不同類型的影視節目，呈現在觀眾面前。

謹借今年第56屆電視金鐘獎雙料影帝薛仕凌的一段得獎感言，與大家分享：

「我們現在身處在很不一樣的時代，不同的平台，不一樣的戲劇，陪伴著不一樣的人。我想說的是，不管是什麼平台、什麼樣的戲劇，就我所見到的每一個幕前幕後的工作人員，他們都拼了命在做，我想把這個獎獻給他們。謝謝！」

為所有入圍者鼓掌，也為所有得獎者喝采。更感謝所有曾經、以及現在正與我們一起努力拼命著的兄弟姊妹們。

作者為資深媒體人

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