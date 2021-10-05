【愛傳媒葉毓蘭專欄】中華民國一百一十年的國慶將至，但外交部卻在慶祝短片上出了大包，將我國的護國神山─玉山的畫面誤植為瑞士的亞本塞山區的畫面，雖然是同樣壯闊的山脈，但是玉山作為我國的象徵，如此錯誤實在不應該。

這必不是外交部第一次出包，而且還是這種低級的錯誤！吳釗燮領軍的外交部除了斷交速率創紀錄外，在國際媒體真露臉。更精確的說：真丟臉，居然還會上演這齣「不識玉山真面目」的國慶大包！

2017年年底，中華民國外交部興高采烈地宣布將於未來換發新版的晶片護照，強調防偽功能升級，增加許多先進技術；而且，外交部強調，會在內頁中增加台灣鄉土風景與特色地標。

這個消息沒有多久竟然樂極生悲。因為民眾發現新護照的內頁，居然出現美國華盛頓杜勒斯國際機場（Washington Dulles International Airport）；更神奇的是，外交部起先否認，並稱那是台灣的桃園國際機場，隨後在聖誕節時承認「用錯圖片」，且有55萬本印製的護照受到影響，原來設計公司是上網找了一張圖片就用了。

這件糗事又讓台灣在國際媒體露臉，上了BBC、Washington Post華盛頓郵報等重要媒體，畢竟護照象徵國家主權，這樣的錯誤讓外媒覺得「不可思議」，一個低端的錯誤，如果重印護照要斥資2.2億台幣。

沒想到外交部竟然從未記取教訓，或者，因為外交部的長官們都忙著疫情外交，去年忙著送口罩，今年忙著調疫苗；又忙著到美國買軍火、代表處改名，所以忙到連玉山什麼樣子也都忘了？！

其實在這幾個月，蔡政府的執政團隊已經出了無數次低級失誤，從513大停電的工程師誤觸導致全台電力停擺、教育部的工程師一根「肥手指」導致兩萬五千件學習歷程檔案消失、五倍券官網上線後塞爆導致民怨不斷，都是在各部會出包之後，推給外包的廠商或是底層的員工，如此卸責的態度，完全不見蔡總統上任時一再強調的「謙卑」。

任何政府政策上線前，主管機關都應該盡到督導的責任，影片要校稿（我的質詢影片，小編剪完後上線之前我也會先確認過有沒有問題）、網站要先測試、系統要先debug，一切都要小心翼翼，「爾俸爾祿民脂民膏」，近期蔡政府各部會都不約而同的出現低級失誤，讓人不禁懷疑起最基本的系統管理已經出了問題，若不虛心檢討找出根本問題所在，這種低級的錯誤只會一再發生！

護照出包時，前後兩任的領事事務局局長都受到懲處，這次「不識玉山真面目」的國慶大包，都不用有人負責嗎？

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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