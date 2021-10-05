【愛傳媒簡秀枝專欄】台北市立美術館長王俊傑10月1日斬釘截鐵地說，藝術，當然是北美館增建案主角。不管是即將動工的庫房，或明年發包的新館增建，一定是以藝術為主要考量，建築只是成就藝術美術館的背後推手，絕不會越俎代庖。

對於外界質疑中的北美館未來交通動線及中山北路破口問題，王俊傑也表示，在目前的規劃基礎下，仍歡迎未來統包競圖團隊與建築師，提出更佳開口方案。

王俊傑說，基於降低從車行入口至停車場之間的車道長度，以及避免大量車流量，經過典藏庫房與展覽空間，且在專業營建管理單位（PCM）對於園區擴建的測試方案中，停車場暫規劃於靠近民眾活動處（共融式遊戲場）即園區近民族東路側，故提出縮短交通動線方案，將地下停車場入口由新生北路，改設置於中山北路側，同時獲得都市設計審議與環境影響差異分析（環差）審核通過。

有關北美館庫房施工期間的臨時停車場，已經在中山北路快車道旁，開出10公尺左右臨時出入通道，造成過路民眾與進出車輛的不便，王俊傑說，北美館會恊調相關單位，以人力指揮，抒解緊張壓力。

王俊傑10月1日接受訪問時，作了以上表示。取名為「預見北美2.0:跨域．鏈結．未來TFAM EXPANSION：cross•link•next」的北美館擴建案，已有了新進展，一是「典藏庫房新建工程」的動土典禮，決定於10月22日舉行。同時，「新館擴建座談系列」也於23日起舉辦多場座談會，全面展開意見徵詢。

北美館「典藏庫房新建工程」係由台北市政府編列新台幣10億7357萬元作為新建經費，已由知名建築師張樞得標，預計於2024年完工啟用。22日動土典禮，將由柯文哲市長主持，文化局和代辦單位捷運局的主管，都會出席。

配合這項工程，王俊傑說「新館擴建座談系列」，則安排3場與建築有關的座談會，廣徵各代表建築師、營造商與建築學者意見。

王俊傑認為，擴建需求整合過程中，館方持續徵詢藝術界聲音及使用者館員的建議，在明年統包競圖團隊與建築師出現後，也會一同廣納藝術界的想法。時間可能安排在安排在下一季，即2022年開年後。

北美館「新館擴建座談系列」目前初步構想有3場，預定以建築業界及相關人士先行，例如，訂在10月23日下午的第一場座談會，題目就叫「北美館藝術園區——多重建築語彙的相容與對話」，可能由張樞建築事務所主持人張樞主持，預計邀請林友寒（林友寒建築事務所主持人）、姚仁喜（大元建築工場創始人）、梁豫漳（禾磊建築主持人）以及潘一如（環藝工程顧問有限公司）。

第二場為10月24日下午，題目是「尋求解方——公共工程文化的省思」，暫時還是由張樞建築師主持，與談人可能為王鎮凡（大陸工程建築專案業務部協理）、吳昌修（建國工程股份有限公司董事長）、吳豪卿（互助營造總經理）、李彥良（忠泰建築文化藝術基金會執行與廖明彬（清水建築工坊）。

至於第三場在11月21日下午，也暫訂由實踐大學建築設計學系教授王俊雄主持，題目是「翻轉美術館——地域與空間的重置」，與談人可能包括王秀娟（輔仁大學景觀設計學系所教授）、吳光庭（清華大學通識中心教授）、林靜娟（台北科技大學建築系副教授）、黃俊銘（中原大學建築學系專任副教授）以及龔書章（陽明交通大學建築研究所專任教授）。

一向對擴建案表達高度關切的藝術界，目前沒有被安排進前3場座談會，引發藝術界些許微詞。

特別是，3場座談會中，前2場可能由「典藏庫房新建工程」得標建築師張樞主持，藝術界更擔心身為使用單位的北美館，是不是在有意或無意之間，交出了主導權，任建築師擺布。

由於北美館在台北市政府行政體系當中，是文化局管轄下的二階單位，聲量很容易被掩蓋或忽視，甚至被諸多公婆所左右，一不小心就被流失立場。所以，外界對北美館増建案主角，引發些許漣漪效應，帶來連連困惑？！究竟是「藝術」？還是「建築」？

藝科智庫執行長石隆盛認為，台灣幾座公立美術館，建館前均忽略藝術界的使用需求，造成落成後藝術界辦理各類展覽時，抱怨連連，這問題一而再，再而三被忽略。如今，北美館的典藏庫與擴建工程不能再重蹈覆轍，美術館不應該，也不只是成就建築師作品。

石隆盛強調，建築師要和藝術界對話，傾聽藝術界的需求，而不是建築師談建築師的，藝術界談藝術界的，這樣的論壇安排無疑依舊在走過去失敗的老路。

藝術家出身的王俊傑館長，對於對於外界的疑慮，感到抱歉，他說，當然是以「藝術」為核心考量。

王俊傑指出，看過許多美術館過度以建築作考量，造成使用上極大不方便，他了解問題的重要性，所以一定會當仁不讓，為北美館把關。不管是即將動工的庫房，或是明年公開招標的新館擴建，他都希望廣納各界意見，成為最與時並進，又符合藝術使用的美術館。

同時，北美館也將舉辦「新館擴建座談系列」，主要是為了讓國內藝術圈、建築圈，可以更了解該項增、擴建計畫的內容，因此，北美館先邀請有豐富實務經驗的建築業者，提醒館方相關留意意見，也讓外界知道該計畫案，更多的建築層次，介入藝術領域的思考介面。

王俊傑表示，除了恪遵立場與原則之外，在目前已先行排定的3場建築界座談會之後，還會再增開第4、5、6等3場後續座談會，屆時一定會廣邀藝文人士參與，請藝文界稍安勿躁。

由建築師高而潘設計的北美館本館，於1983年落成啟用，迄今已歷經38年的營運，館舍已趨老舊，典藏、教育空間及觀眾服務設備，明顯不足，迫切需要新的美術館藍圖。

有鑑於此，北美館在北市府的支持下，推動「典藏庫房新建｣與「新館擴建｣兩項建造計畫。願景是以既有的北美館為基地，向西增建典藏庫房，再透過新館擴建涵容南側開闊的綠園地景。

北美館新舊三館合體後的建築群落，共同構築出嶄新的藝術與自然共生的生態系，泛稱「北美館藝術園區｣。藉由館體的增、擴建，北美館轉型為「林間美術館」，也就是一個藝術、公共論壇與市民休憩功能兼具的文化綠園。

為扣合此次「林間美術館」的擴建概念，新館規畫將採覆土式：建築本體在地下層，地面層將保留公園綠地。透過內部與外部空間的建構，重新形塑藝術作品與人，乃至與景觀、地緣環境的連結關係，重新詮釋和解讀北美館的定位。

尤其北美館園區特殊的涵構關係，它向外擴延至新生園區多樣自然生態，並連結圓山園區豐富人文歷史，形成多元性群落型藝術園區。

在開館即將屆滿40周年前夕，該館啟動「北美館藝術園區｣的起造工程，不僅館體規模尺度得到升級，更可藉此契機，擘畫更寬廣的營運視野。該館結合新建庫房充沛的量能，促進在地與國際的認同與參與，打造台灣史近現代美術史研究重鎮。

另一方面，面對當代較具前衛實驗性、參與性創作的需求，北美館認為，既有白盒子空間的意象與功能，明顯力有未逮。

因此，新館將著重資源與設施的配置，以營造條件相符的空間特質，積極扮演當代藝術、新媒體、現場藝術等新類型跨域展演、教育的平臺角色，形成與世界接軌的藝術交流網絡。

「典藏庫房新建｣就要動土開工，「新館擴建｣也預計在明年初啟動。作為台灣第一座現代美術館，以及台灣重要的地標建築之一的北美館，即將展開轉型之路。

值此歷史性的時刻，北美館強調，該館以「預見北美2.0｣作為平台，邀集建築界、營建界、評論界，進行專業交流，為北美館未來的擴張與升級提出願景。

作者為典藏雜誌社社長

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