女星Janet（謝怡芬）上周以《戒指流浪記》角逐金鐘迷你劇集女配角獎，Janet雖然無緣敲響金鐘，不過她仍分享在典禮上身穿的禮服，Janet身穿露背開高衩粉色禮服，看起來相當優雅、大方，不過這其實是Janet在20年前在阿根廷市場買的洋裝。

Janet在金鐘星光大道上，以一襲黑色開高衩禮服登場，她美胸兩側全都露，讓Janet性感又不失典雅，而Janet也有為典禮準備另一套粉色禮服，她就發文介紹：「是一件我20年前穿去我姊姊婚禮的洋裝，有一些污漬也皺了一些，但是20年後我還穿得下，而且還是蠻好看的。」

Janet美穿20年前洋裝。（圖／取材自Janet Hsieh 謝怡芬臉書）

Janet大方露背和長腿，好身材相當不科學。（圖／取材自Janet Hsieh 謝怡芬臉書）

在Janet分享的照片中，洋裝除了有開高衩設計、轉身還大露美背，Janet好身材維持20年，絕佳狀態相當不科學，Janet提到：「雖然它（洋裝）已經20歲了，當初在阿根廷的市場花了20塊錢美金買的，但是我覺得還是很美。就像我自己，雖然我現在也老了一些，皮也皺了一些些，但是我還是可以很好看的吧！所以記得要環保、重複使用喔。」

同時，Janet也趁機分享得獎感言，Janet感謝評審給她演員身分的肯定，謝謝《戒指流浪記》劇組、導演以及幕後工作團隊，Janet最後則是感謝劇中老公黃尚禾「我最大的遺憾是沒辦法幫我們2個拿下這座獎。因為如果沒有你，是不會有Rossy的」。