振興數位五倍券上路至今，超多優惠及加碼方案，已吸引超過300萬人使用數位綁定。

即日起，只要綁定數位五倍券，綁定禮至少300元。還有另推出綁定加碼禮「好食券500元 (限量400萬份)，民眾早綁早享更多優惠。另，五倍券即將在10月8日開始消費使用，結帳時秀出「數位標章」提供店家識別，即可享有「店家振興券優惠」，全台有提供台灣Pay掃碼支付的店家都可以使用。

本次五倍券綁定「台灣Pay」加碼優惠加乘，其中現金回饋個人綁定至少得300元，「新戶首刷禮」可再拿100元，「部會加碼禮」數位券加碼最高共2000元，「店家優惠禮」指定特店享20％回饋。

除了享有綁定優惠外，還可以參加「早鳥日日抽萬元」活動，截止目前已抽出至少4千多名幸運兒獲得現金回饋，等消費滿額5000還可抽百萬現金，總獎金高達1000萬元，還有加碼「奧運選手」限量簽名商品，機會難得，歡迎民眾趁早綁定「台灣Pay」。民眾可至活動指定銀行，完成五倍券登錄綁定台灣Pay，即可參加千萬現金抽獎活動。